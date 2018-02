MONACO Lemar, Liverpool dit stop

L'ailier de l'AS Monaco Thomas Lemar (22 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) souhaiterait quitter le club de la Principauté l'été prochain et donnerait sa priorité à Liverpool. Mais problème, les Reds ont été refroidis par le prix réclamé par l'ASM. En effet, selon Liverpool Echo, les 90 millions d'euros demandés par les dirigeants monégasques pour l'international français ont calmé les ardeurs du club britannique. Désormais, Liverpool creuse d'autres pistes à ce poste et n'a donc plus l'intention de revenir à la charge pour Lemar. Un coup de bluff?