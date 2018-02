PRESSE SPORTIVE-MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION L'ONJSA expose son plan d'action à Kaouane

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a encouragé, jeudi, l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (Onjsa) à redoubler d'efforts et persévérer dans son travail en direction des gens de la corporation, a indiqué hier l'organisation dans un communiqué.

Le ministre de la Communication, qui a consacré une audience, à son siège départemental, à des membres de l'Onjsa, s'est vu remettre une copie du plan d'action élaboré par l'organisation pour l'année 2018 dont les opérations déjà effectuées, à savoir le Forum des sportifs, le tournoi de football de la presse sportive, qui sera dédié au défunt Ahmed Achour, ex-journaliste du Temps d'Algérie, de L'Expression et d'El-Moudjahid, les rencontres de sensibilisation sur la violence dans les enceintes sportives entre autres.

Au cours de cette audience, «M. Kaouane a réitéré le soutien de son département à l'organisation, en lui assurant son soutien dans ses opérations, pour le bien de la presse sportive algérienne». Les deux parties qui estiment que la presse sportive est «un partenaire majeur» dans le développement du sport national et la contribution à la propagation des «valeurs positives» du sport, ont échangé des idées sur des sujets d'actualité, a ajouté le communiqué. Le ministre a encouragé les membres de l'Onjsa à aller de l'avant et à progresser davantage pour rehausser le niveau et la performance de l'information sportive en Algérie.