REAL MADRID Hazard laisse la porte ouverte

Depuis plusieurs années, l'ailier de Chelsea Eden Hazard (27 ans, 22 matchs et 9 buts en Premier League cette saison) est annoncé dans le viseur du Real Madrid. Grand fan de l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane, l'international belge a laissé la porte ouverte à un départ pour les Merengue dans les colonnes du quotidien ibérique Marca. «Des gens espèrent me voir au sein de la Maison Blanche à l'avenir? (rires) En football, rien n'est impossible. Je suis content à Chelsea et je suis totalement concentré avec ce club», a tout de même temporisé Hazard. Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec les Blues, l'ancien Lillois pourrait se servir de l'intérêt du Real pour obtenir le meilleur contrat possible.