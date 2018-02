REFUSÉS PAR LE CIO AU JO 2018 D'HIVER POUR DOPAGE Les 15 Russes recourent de nouveau au TAS

Les 15 Russes suspendus à vie par le CIO pour leur implication présumée dans le système de dopage «institutionnalisé», puis blanchis par le Tribunal arbitral du sport (TAS) mais non-invités par le CIO, ont de nouveau saisi le TAS pour espérer participer aux JO 2018 de Pyeongchang (Corée du Sud), a annoncé hier le Tribunal. Parmi ces 15 sportifs figure le fondeur Alexander Legkov, 34 ans, sacré champion olympique sur l'épreuve reine du 50 km aux JO de Sotchi 2014 et qui avait également remporté la médaille d'argent sur le relais 4x10 km.

La chambre ad hoc du TAS «a ouvert une nouvelle procédure d'urgence concernant 15 sportifs et entraîneurs russes contre le CIO», a indiqué le TAS dans un communiqué.

Les 15 requérants «contestent la décision du CIO de ne pas leur accorder une invitation» pour participer aux JO qui débutent demain. Ils demandent que cette décision du CIO soit annulée et que le TAS «les autorise» à participer aux Jeux. Le tribunal suprême du sport a précisé que l'audience concernant les 15 Russes était «en cours» et qu'une décision serait prise «rapidement». Dans le même temps, le TAS étudiait mercredi après-midi l'appel de 32 autres sportifs russes non-invités par le CIO.

Parmi eux figure le spécialiste du short-track Viktor Ahn, sextuple champion olympique et une légende dans son sport. Né sud-coréen, Ahn est devenu russe juste avant Sotchi 2014.

Sa présence aux JO 2018 en ferait une des grandes stars du rendez-vous. A ce jour, 168 sportifs russes jugés «propres» doivent participer aux JO de Pyeongchang, selon un chiffre officiel du CIO, mais sous drapeau neutre à la suite de la suspension de la Russie pour «dopage d'Etat».