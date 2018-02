RESTITUTION DES 6 POINTS DÉFALQUÉS À L'USMBA L'avocat de Mayele saisit la FIFA

L'avocat du joueur Jessy Mayele, qui a eu gain de cause auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) dans le litige financier qui l'opposait à son ancien club l'USM Bel Abbès, a saisi l'instance mondiale pour qu'elle restitue au club algérien de Ligue 1 les six points défalqués. Selon le directeur général de l'USMBA, Kaddour Benayad, l'avocat du joueur néerlandais d'origine congolaise a transmis sa lettre à la commission des litiges de la FIFA, le 3 février dernier, pour l'informer de la régularisation de la situation financière de son poulain. Cette procédure devrait permettre à la formation de la Mekerra de récupérer les six points que lui a défalqués la Ligue de football professionnel sur instruction de la FIFA, il y a près de trois semaines, a encore précisé Benayad. Mayele, qui avait porté les couleurs de l'USMBA en 2015, s'était plaint auprès de l'instance mondiale pour n'avoir pas été régularisé.

Il a fallu que la Fédération algérienne de la discipline paye le joueur de son compte bancaire en devises le 29 janvier passé pour que la formation de l'Ouest du pays évite d'autres sanctions.

Après la défalcation de six points de son compteur, l'USMBA s'est retrouvée menacée de relégation. L'équipe pointe à la 11e place avec 20 points, devançant de deux unités le premier potentiel relégable, la JS Kabylie. Sa mission sera très difficile lors de son déplacement vendredi dans la capitale pour affronter l'USM Alger au stade du 5-juillet, dans le cadre de la 19e journée du championnat.