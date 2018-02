FEGHOULI, ATTAQUANT DE GALATASARAY "Je suis venu pour gagner des titres"

Par Lounès MEBERBECHE -

L'attaquant des Verts savoure sa nouvelle expérience en Turquie

Après plusieurs expériences mitigées, notamment en Espagne et en Angleterre, le meneur de jeu de la sélection algérienne, Sofiane Feghouli a choisi de rebondir en Turquie chez le Galatasaray pour relancer sa carrière.

Un club qui respire le football et qui vit sous une pression terrible. L'ancien joueur de West Ham s'est livré à l'AFP pour raconter sa nouvelle expérience et surtout ses ambition chez les Sang et Or d'Istanbul. Interrogé d'emblée sur l'ambiance et l'effervescence qui entourent son club, Feghouli dira que: «Les fans te donnent beaucoup d'amour, mais après sur le terrain ils sont très exigeants. Il faut répondre présent à leurs attentes et essayer de s'intégrer rapidement. Cela te pousse à donner le meilleur de toi-même. Après si tu n'aimes pas la pression, il ne faut pas venir en Turquie. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir jouer ici. Quand vous intégrez leurs clubs, vous faites partie de leur famille. Ça fait partie de leur tempérament. Ils sont très méditerranéens et très chauds. J'aime beaucoup ça, c'est pour ça que je suis venu ici.» Quant à son choix d'opter pour le «Galata», l'ancien Grenoblois répondra que: «Moi c'est parce qu'à West Ham, je n'étais pas heureux au bout d'un moment. Je suis venu à Galatasaray parce que je savais que c'était un grand club. J'avais besoin d'en retrouver un après Valence. Le projet qui m'a été présenté m'a plu, avec l'objectif de retrouver la Champions League et de gagner des titres. Après bien sûr, il y a un aspect financier qui est intéressant pour moi, mais je gagnais aussi bien ma vie en Angleterre. Ce n'est pas vraiment donc ça qui a fait que j'ai opté pour la Turquie mais plutôt le fait de gagner des titres.». Pour rappel, le Galatasaray reste 2e avec 41 points en super Ligue turque, derrière Istanbul Basaksehir, leader avec 43 unités. L'attaquant algérien, qui commence à retrouver ses repères avec 4 buts au compteur, affrontera Antalyaspor lundi prochain pour le compte de la 21e journée.