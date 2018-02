LIGUE 1 MOBILIS - 19E JOURNÉE : JSK-NAHD ET MCO-DRBT (16H) Les Canaris et le Difaâ veulent écarter le danger

Par Saïd MEKKI -

Une belle affiche gâchée par le huis clos

Lors de ces deux matchs, les deux équipes n'auront vraiment pas droit à l'erreur, à savoir la JSK et le DRBT, dans la mesure où ces deux formations partagent provisoirement la première place de relégable avec un total de 18 points chacun.

La 19e journée de la Ligue 1 Mobilis, qui a débuté mardi dernier prendra fin aujourd'hui avec les deux derniers matchs au programme, à savoir JS Kabylie-NA Hussein Dey et MC Oran-DRB Tadjenanet. Il se trouve que dans ces deux matchs deux équipes n'ont vraiment pas droit à l'erreur, à savoir la JSK et le DRBT dans la mesure où ces deux formations partagent provisoirement la première place de relégable avec un total de 18 points chacun. Soit à un seul point du premier non relégable, à savoir l'US Biskra.

Ainsi, la JS Kabylie drivée par le coach Noureddine Saâdi est interdite de défaite aujourd'hui sur sa pelouse en recevant une coriace et bonne équipe du NA Hussein Dey pour ne point sombrer dans le doute total. Les Canaris savent très bien l'importance d'une victoire aujourd'hui devant cette équipe du NAHD, invaincue depuis 11 matchs en championnat.

Le coach Saâdi a donc préparé son groupe aussi bien psychologiquement que techniquement et tactiquement dans la perspective de voir cet après-midi des joueurs bien en forme pour empocher les trois points de la victoire et quitter cette zone des relégables. Seulement, Saâdi ne pourrait compter sur les services de son meneur de jeu Boukhenchouche suite à une blessure au dos. Par contre, le coach des Canaris pourrait bien compter sur son milieu de terrain et capitaine Raiah dans ce match très important et surtout en l'absence du public puisque la rencontre est programmée à huis clos. Dans le camp de la JSK on ne parle que de victoire bien que le match s'annonce bien difficile.

L'attaquant Djaâbout rassure les fans des Canaris en déclarant, entre autres qu'«il faut bien gagner ce match. Peu importe la manière, l'essentiel c'est d'empocher les points du match d'autant que la situation de notre équipe ne permet plus de laisser filer une telle opportunité». Or, il se troue que du côté du NAHD, le coach Dziri, lui aussi ne parle que de victoire: «Mes joueurs ne songent qu'à gagner ce match et ce, en dépit du huis clos, c'est sur le terrain que les trois points vont se jouer». Eh bien, place donc au langage du terrain!

Dans l'autre match d'aujourd'hui, le MC Oran qui reste sur une élimination en coupe d'Algérie, veut bien se racheter auprès de son public en empochant les trois points du match face à leurs visiteurs, les gars du DRBT.

Les joueurs du MC Oran sont bien motivés pour gagner ce match et se hisser sur le podium. Mais, pour ce faire, il faut impérativement battre cette équipe du DRB Tajdenanet qui se présentera aujourd'hui à Oran avec l'esprit de revenir avec un bon résultat de ce déplacement périlleux. Or, il se trouve que le DRBT se trouve aussi dans la même situation que son adversaire du jour, puisque l'équipe reste sur une élimination dure en coupe d'Algérie, battue par l'USMB sur un score bien lourd. Ce qui a fait réagir négativement les supporters de Tadjenanet qui réclament bien une victoire en championnat pour quitter la zone rouge des relégables.

Les joueurs du coach tunisien Hamadi Edou sont donc décidés à ne point rater ce match comme le montre si bien cette déclaration de Abel: «Face au MCO, nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est la raison pour laquelle en dépit de la lourde défaite face à Blida en coupe d'Algérie, nous avons bien préparé ce match face au MCO.» Voilà qui indique apparemment que la tâche des joueurs du MC Oran s'annonce bien difficile pour gagner les trois points de la rencontre...