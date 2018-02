4E ÉDITION DU MARATHON «CARTHAGE RACE» 15 pays présents le 26 février

La 4e édition du marathon international «The Carthage Race» (Tunis) se déroulera le 25 février courant avec la participation attendue de coureurs représentant une quinzaine de pays, ont annoncé jeudi, les organisateurs. Les pays présents à ce rendez-vous sont entre autres: l'Algérie, le Maroc, l'Egypte, la France, les USA, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, le Japon, la Russie et l'Australie. Selon les organisateurs, trois courses figurent au programme de cette quatrième édition. Il s'agit du marathon (42 km), du semi-marathon (21 km) et de la course de 10 km. L'évènement connaîtra également plusieurs nouveautés, avec le lancement du 1er challenge inter-club et entreprise qui décernera la coupe de meilleur club national, et le lancement du 1er marathon relais (hommes, femmes et mixte). Le circuit de la course qui sera parcouru entre Carthage et Sidi Boussaïd sera mesuré et certifié comme règle AIMS-IAAF. Les organisateurs affirment que toutes les mesures de sécurité et de santé seront prises afin de garantir les meilleures conditions de réussite à cet évènement sportif.