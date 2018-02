CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE LUTTE (3E JOURNÉE) 13 médailles pour la sélection nationale

La sélection algérienne de luttes associées juniors (garçons et filles) a décroché 13 médailles (6 or, 4 argent et 3 bronze), avant-hier soir lors de la troisième journée des Championnats d'Afrique (cadets, juniors, seniors et féminines), organisés du 7 au 11 février à Port Harcourt au Nigeria. Les six médailles d'or ont été l'oeuvre de Mohamed Fardj (97 kg), Farès Lakel (65 kg) et Oussama Abdellaoui (79 kg) en lutte libre, de Mourtada Naanaa (55 kg) et Abdeljebbar Djebbari (60 kg) en lutte gréco-romaine ainsi que de Lina Khelal (62 kg) en lutte féminine. Quatre médailles d'argent ont été également remportées par les lutteurs algériens grâce à Salah Eddine Kateb (57 kg) et Kouceïla Anis Sadouki (61 kg) en lutte libre, Amar Moumen (72 Kg) en lutte gréco-romaine et Amel Hemmiche (65 kg) chez les filles.

Lyès Boukhors (70 kg) en lutte gréco-romaine ainsi que Abdelmalek Merabat (63 kg) et Amet Sadou (67 kg) en lutte libre ont pris le bronze. A l'issue de la troisième journée du rendez-vous africain de Port Harcourt, le total des médailles algériennes s'élève à 26 (11 or, 8 argent et 7 bronze).

La quatrième journée prévue pour hier aura vue l'entrée en lice des seniors. 46 athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors et seniors (garçons et filles) prennent part à cette compétition.