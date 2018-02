CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE DE CYCLISME Yacine Chalal en or au scratch élite

Le coureur algérien Yacine Chalal a remporté la médaille d'or au scratch élite des championnats d'Afrique de cyclisme sur piste, organisés du 7 au 10 février à Casablanca au Maroc. A l'issue de cette consécration, le total des médailles algériennes s'élève à dix (2 or, 3 argent et 5 bronze), en attendant le déroulement des épreuves de la dernière journée d'hier. Les deux médailles d'or ont été l'oeuvre de Yacine Chalal donc sur le scratch élite et Youcef Boukhari sur le scratch juniors. Ce dernier a pris aussi l'argent au kilomètre juniors et sur la course aux points juniors. Une médaille d'argent a été également décrochée au sprint par l'équipe élite, composée d'Ayoub Kerar, Mohamed Bouzidi et El-Khacib Sassane. Les médailles de bronze sont l'oeuvre de Mohamed-Amine Nehari sur la course aux points juniors, El-Khacib Sassane sur le kilomètre élite, l'équipe du sprint juniors (Youcef Boukhari, Abdeladjalil Djilali et Sedik Benganif), l'équipe de poursuite juniors (Youcef Boukhari, Abdeladjalil Djilali et Sedik Benganif) ainsi que l'équipe de poursuite élite (Smaïl Lallouchi, Abderahmane Karim Hadjbouzid, El-Khacib Sassane et Mohamed Bouzidi). Sous la direction de l'entraîneur national Abdelbasset Hannachi, 11 coureurs algériens (sept seniors et quatre juniors) prennent part aux championnats d'Afrique sur piste à Casablanca.