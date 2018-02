COUPE DE LA CAF (TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER) Le CRB arrache le nul face aux Onze Créateurs

Le CR Belouizdad, un des deux représentants algériens en Coupe de la CAF a ramené un précieux nul (1-1) de son déplacement chez les Maliens de Onze Créateurs, en match disputé avant-hier soir au stade Modibo Keita de Bamako, en match aller du premier tour qualificatif. Cheickna Samaké avait ouvert le score pour Onze Créateurs à la 45' minute, et c'est Mohamed Heriat qui a égalisé pour le CRB à la 64'. Le match retour se jouera le 20 février courant à 17h au stade du 20-Août 1955 d'El Annassers (Alger). L'USM Alger, deuxième représentant algérien dans cette compétition, a été exempté du premier tour qualificatif, et fera donc son entrée en lice directement au deuxième, contre le vainqueur du match mettant aux prises les Gabonais de Manga Sport et les Congolais de l'AS Maniema.