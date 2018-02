HAVRE AC 13e passe décisive pour Ferhat

Le Havre AC s'est imposé avant-hier 1-0 à domicile contre Brest lors de la 25e journée de Ligue 2 française et Zinnedine Ferhat s'est de nouveau distingué avec une passe décisive. En effet, l'Algérien reste plus que jamais en tête des passeurs de son championnat avec 13 unités avec une nouvelle offrande à l'international junior français Jean-Philippe Mateta à la 13e minute d'une passe millimétrée au cordeau dans la profondeur. Le Havre n'est plus qu'à deux points du podium et peut plus que jamais espérer jouer la montée en Ligue 1. A noter que «Zinou» a reçu pour le deuxième mois consécutif le titre de meilleur joueur du club par les supporters.