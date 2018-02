IL ÉTAIT DANS LE GROUPE, HIER, CONTRE MANCHESTER CITY Leicester calme le jeu pour Mahrez

Ryad Mahrez «reste un membre très important de l'équipe», a assuré avant-hier dans un bref communiqué le FC Leicester City, après la reprise des entraînements de l'international algérien, qui fait partie du déplacement des Foxes à Manchester City. Mahrez, qui après 10 jours d'absence non autorisée a repris l'entraînement avant-hier matin, avait réagi un peu plus tôt sur les différentes spéculations, concernant les raisons de son absence, soulignant qu'elles «sont totalement fausses». «De nombreuses personnes, qui prétendant être mes amis ont parlé de moi et de choses dont elles ne savent rien. C'est pourquoi je tiens à préciser que toutes ces prétendues suppositions sur la raison de mon absence sont totalement fausses», a-t-il indiqué, sans toutefois en expliquer les raisons. «Leicester est toujours au courant de mes déplacements et avait connaissance de mes pensées», a-t-il ajouté, avant de conclure: «On me demande de faire partie de Leicester. Soyez assurés que je continuerai à donner le meilleur de moi-même.» Cette saison, Mahrez a marqué huit buts en Premier League, en plus de délivrer sept passes décisives. Il en faudra sans doute beaucoup d'autres pour apaiser le King Power Stadium. Mahrez a été retenu dans le groupe des Foxes en vue du match en déplacement contre le leader Manchester City hier en championnat d'Angleterre de première division. L'ailier algérien a fait le voyage avec l'équipe qui s'est rendue à Manchester, pourtant l'entraîneur Claude Puel a expliqué jeudi dernier en conférence de presse qu'il ne jouerait pas contre les Citizens, hier. Riyad Mahrez aurait été condamné à deux semaines de suspension de salaire par son club pour ses absences.