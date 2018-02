OPÉRÉ DU GENOU AVEC SUCCÈS Ghoulam reviendra dans 4 à 6 semaines

L'international algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, qui se remettait tout juste d'une rupture des ligaments croisés, s'est fracturé une rotule à l'entraînement, avant-hier matin, a indiqué le leader du championnat d'Italie sur son site officiel. Ghoulam a été opéré du genou dans la soirée par le professeur Mariani qui a déclaré que tout s'est bien déroulé. Il s'agit donc d'une fracture transversale de la rotule droite. Le club a donc indiqué que l'opération a été un succès et que le joueur aurait débuté sa convalescence dès hier, la situation sera évoluée dans 15 jours et Ghoulam pourrait revenir sur le terrain et s'entraîner de nouveau d'ici un mois. Ainsi donc, il garde des chances de rejouer des matchs avant la fin de la saison. Le Ballon d'or algérien 2017, blessé au genou le 1er novembre dernier, avait repris l'entraînement le 15 janvier 2018. Ghoulam (11 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) avait été stoppé net dans son élan suite à une blessure grave contractée au genou face à Manchester City en Ligue des champions (défaite 4-2) le 1er novembre 2017.