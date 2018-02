LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : AS OTOHO-MCA À 15H30 ET ESS-REAL BANGUI À 18H Le Doyen et l'Aigle noir à l'assaut de l'Afrique

Par Saïd MEKKI -

Les deux représentants algériens en C1 déterminés à aller loin dans cette compétition

Après le probant match nul ramené par le CR Belouizdad en coupe de la CAF de son déplacement chez les Maliens de Onze Créateurs (1-1), aujourd'hui, c'est au tour du MC Alger et de l'ES Sétif de faire leur entrée en lice, mais en Ligue des champions, face respectivement aux Congolais de l'AS Otoho et aux Centrafricains du Real Bangui.

Casoni, se trouve depuis jeudi dernier au Congo pour disputer le match de cet après-midi à partir de 15h30 (heures algériennes) face à l'AS Otoho du Congo au stade Marien-Ngouabi de Owando. Les Algérois sont décidés à revenir avec un bon résultat bien que la rencontre s'annonce très difficile autant face à la pression des supporters locaux qu'au vu des conditions climatiques et de l'état de la pelouse du stade de Owando. Et justement à propos du climat qui risque de jouer un mauvais tour aux Vert et Rouge, le coach français du MCA, a bien son idée pour aborder cette première manche en déplacement. «Quand on ne connaît pas l'adversaire, il n'y a pas de favori. Nous allons donc découvrir le Congo», déclare d'abord Casoni, avant de faire remarquer qu'«il fait très chaud et le taux d'humidité est très élevé. Donc, ça serait très compliqué dans de telles conditions climatiques de développer son jeu. On va alors attendre notre adversaire et ne procéder que par des contres. Il faut profiter de quelques occasions pour marquer un but afin de jouer le match retour tranquillement», a conclu le coach du Mouloudia d'Alger. De son côté, le coach de l'AS Otho, Julien Mette, lui, connaît parfaitement le Mouloudia d'Alger. «Le club m'a envoyé en mission à Alger au mois de janvier dernier où j'ai assisté dans ce stade magnifique du 5-Juillet à un match du MCA. Nous avons un jeune club qui vient juste de connaître sa première saison parmi l'élite congolaise, et le Mouloudia est un gros morceau, fait remarquer le coach de l'ASO, nous avons tout de même quelques anciens joueurs de l'AC Léopards et on essaie donc de créer notre histoire...», a conclu le coach de l'équipe congolaise. Par conséquent, les Vert et Rouge partent favoris devant cette modeste équipe de l'AS Otoho du Congo, mais il faut bien se méfier en jouant en déplacement en Afrique... A noter que les Algérois, quart de finalistes de la dernière édition de la coupe de la CAF, retrouvent l'épreuve phare de la CAF, après sept années d'absence, avec l'objectif d'atteindre la phase de poules. La rencontre sera arbitrée par le Camerounais Blaise Yuven Ngwa, assisté de ses compatriotes Thierry Bruno Tocke et Pierre Enyegue. De son côté, l'ES Sétif qui souffre des résultats en championnat d'Algérie où l'équipe drivée par Abdelhak Benchikha qui n'arrive toujours pas à s'imposer depuis cinq journées, recevra aujourd'hui à 18h sur sa nouvelle pelouse du stade du 8-Mai 1945, la formation centrafricaine de l'Olympique Real de Bangui et aura donc à se racheter en s'imposant avec un large score si possible pour redonner de l'espoir à ses fans. D'ailleurs, ce match est programmé à huis clos à cause de la réaction des supporters lors du dernier match de la compétition africaine sur cette même pelouse du 8-Mai 1945. L'ES Sétif n'a pas participé à la Ligue des champions d'Afrique depuis juin 2016, en raison d'une sanction infligée par la CAF, suite aux évènements qui se sont produits au stade du 8-Mai 1945, lors de la première journée de la phase de poules face aux Sud-Africains du Mamelodi Sundows. Et à ce propos justement, le coach adjoint Malik Zorgane estime que c'est un paramètre qui pourrait se répercuter négativement sur la prestation de l'ESS, et qu'il faudra surmonter pendant cette rencontre. Ce qui est vrai, sachant que les Sétifiens sont à la recherche de leur première victoire de l'année 2018, car le dernier succès a été acquis au début du mois de décembre à l'occasion de la réception du DRBT au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, lors de la 14e journée du championnat de la Ligue 1. L'objectif de l'ES Sétif dans cette Ligue des champions est d'atteindre la phase de poules de cette prestigieuse compétition. Et pour ce faire, il va falloir donc gagner ce match aller avec un score bien large, permettant d'aborder le match retour décisif, avec plus de confiance. Il ne faut pas oublier aussi que le champion d'Algérie en titre devra rester vigilant lors de cette première manche, car la formation centrafricaine est à Sétif pour jouer son va-tout, en attendant la seconde partie décisive de Bangui. Ce match aller sera dirigé par un trio d'arbitres sénégalais, à savoir Daouda Gheye, assisté de ses compatriotes Ababacar Sene et Serigne Cheikh Touré.