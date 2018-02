CHAMPIONNAT DE DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL Le GSP confirme, l'ICO trébuche

Le GS Pétroliers, leader de la poule A du Championnat national de handball, a enchaîné avec un 5e succès de suite en damant le pion du CR Baraki, avant-hier, à l'occasion de la 5e journée de la Division Excellence. Pour sa part, l'IC Ouargla, patron du groupe B, a été tenu en échec par le MC Saïda. Après une longue trêve de plus deux mois, observée en raison de la participation de l'Algérie au 23e championnat d'Afrique des nations, le Championnat national de handball a repris ses droits avec une surprise de taille dans le groupe B. En effet, l'IC Ouargla, intraitable jusque-là, a été forcé au partage des points par le MC Saïda, lanterne rouge (23-23).

Les Saïdis glanent leur premier point de la saison, après 4 défaites de suite, alors que l'ICO s'est vu rejoindre en tête de la poule par CRBB Arréridj tombeur du CRB Mila (25-22) dans le derby de l'Est. A Alger, le derby de la capitale joué entre le GS Pétroliers et le CRB Baraki est revenu aux Pétroliers. Dans cette affiche du groupe A, le GSP a raté son entame de match avant de revenir dans la dernière minute de la première période (14-13). En seconde période, le champion d'Algérie en titre a fait valoir son rang en dominant la suite des débats pour enchaîner avec un 5e succès de suite depuis le début de la saison (34-24). Dans les autres matchs, l'ES Aïn Touta rejoint le CRB Baraki sur la 2e place du podium après sa victoire arrachée à El Oued face à l'Olympic local (17-23), le HBC El Biar s'est également imposé hors de ses bases face à l'ES Arzew (19-25) alors que le C Chelghoum Laïd a pris le meilleur sur le MB Tadjenanet (31-25).