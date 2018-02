LIGUE 2 MOBILIS - 19E JOURNÉE : LA LUTTE POUR LE MAINTIEN S'INTENSIFIE L'ASAM resserré par les poursuivants

Le leader de la Ligue 2 Mobilis, l'AS Aïn M'lila a marqué le pas avant-hier, en s'inclinant (2-0) chez la JSM Béjaïa pour le compte de la 19e journée, permettant à la JSM Skikda de revenir à deux longueurs derrière lui, après sa précieuse victoire chez le WA Tlemcen (2-0), au moment où le RC Kouba a remporté un match décisif dans la course au maintien, en surclassant le MC El Eulma (2-1). Bien que revigoré par la récupération des trois points qu'il avait momentanément perdu sur tapis vert face au WA Tlemcen, l'ASAM n'a pas résisté face à la détermination des Béjaouis, l'ayant dominé (2-0), grâce à Belgharbi (61') et Boussaha, ayant transformé un penalty à la 74'. Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires de la JSMB, désormais 5e avec 33 points, au moment où l'ASAM reste leader avec 37 unités, mais avec seulement deux longueurs d'avance sur la JSM Skikda, qui a rejoint le MO Béjaïa à la deuxième place, après sa précieuse victoire chez le WA Tlemcen, grâce à des réalisations signées Hadef (6') et Kenache (84'). Pour sa part, le MO Béjaïa s'est amèrement incliné (1-0) chez l'Amel Boussaâda, car ayant tenu bon pendant la totalité du temps réglementaire, avant de s'effondrer devant un but assassin de Messaoudène (90'+3). Les Crabes restent néanmoins solidement accrochés à la deuxième place, qu'ils partagent désormais avec la JSMS, au moment où Boussaâda se hisse à la 9e place, avec 24 unités. L'ASO Chlef a également réussi une très bonne opération avant-hier, en allant s'imposer (2-0) chez l'avant-dernier, le CRB Aïn Fakroun, grâce notamment à Mellika, auteur du premier but à la 67', et Izerghouf, ayant corsé l'addition à la 90'+1. Les Chélifiens se hissent ainsi à la 6e place du classement général, qu'ils partagent avec le RC Relizane, ayant battu de son côté la lanterne rouge, le CA Batna (2-0), grâce à Remache (12') et Mamèche (90'+3). Autres victoires importantes, celles du RC Kouba, ayant dominé le MC El Eulma (2-1) dans un duel direct pour le maintien, et celle du MC Saïda, qui est allé ramener trois précieux points de son déplacement chez le GC Mascara. Un choc entaché d'un long arrêt de jeu, car déçu par la défaite de leur équipe sur son propre terrain, certains supporters mascariens avaient momentanément envahi le terrain et le jeu n'a repris qu'après leur évacuation. Chouikhi (61') et Ammour (82') ont offert cette précieuse victoire au MCS qui se hisse du coup à la 10e place, avec 23 unités, au moment où le GCM reste premier club non relégable, avec 19 unités. Au stade Benhaddad de Kouba, c'est le vétéran Hocine Metref qui a offert la victoire au Raed, en transformant deux penalties aux 26' et 36e, alors que Zitouni avait réduit le score pour le MCEE à la 45'+2. Une importante victoire, qui permet au RCK de rejoindre le WA Tlemcen à la 11e place, avec 20 points chacun, au moment où le MCEE reste premier club relégable, avec 17 unités au compteur. Enfin, le CA Bordj Bou Arréridj n'a pas souffert du huis clos qui lui a été infligé au cours de cette 19e journée et a réussi l'essentiel face à l'ASM Oran, qu'il a dominé (2-0), grâce notamment à Ziad, ayant transformé deux penalties aux 17' et 55'. Un précieux succès qui relance le club dans la course aux premiers rôles, car désormais 4es, avec 34 points, à seulement trois longueurs du leader, alors que l'ASMO reste scotchée à la 8e place, avec 26 unités.