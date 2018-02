OPEN INTERNATIONAL D'ALGER DE BADMINTON L'EN sacrée championne,

L'Algérie a remporté la compétition de l'Open international d'Alger de badminton (individuel-garçons- filles) qui s'est clôturée avant-hier soir à la salle Mokhtar-Aribi d'El-Biar (Alger), après avoir décroché 15 médailles dont trois en or. L'Algérie a obtenu le titre dans trois disciplines (individuel-garçons, double messieurs et double mixte), trois médailles en argent et neuf en bronze, suivie de l'Egypte en deuxième position et du Maroc en troisième. Cette compétition qui a débuté mercredi a connu la participation de cinq pays africains dont l'Algérie qui a participé avec 40 athlètes. Le championnat d'Afrique de badminton seniors (messieurs et dames, individuel et par équipes), se déroulera à Alger du 12 au 18 février à la salle Harcha-Hacène et verra la participation de 119 badistes issus de 17 pays africains dont l'Algérie.