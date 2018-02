REAL MADRID Onze joueurs peuvent partir cet été

Comme l'explique le média généraliste El Economista, jusqu'à onze joueurs merengues sont dans le flou pour leur avenir.

La fin de saison peut être très longue pour les Merengues. Éliminés en Coupe du Roi et hors de course pour le titre en Liga sauf retournement de situation miraculeux, les troupes de Zinedine Zidane vont tout miser sur la Ligue des Champions.

L'entraîneur madrilène lui même joue gros, puisqu'en cas d'élimination face aux Parisiens, Florentino Pérez pourrait s'en séparer au mois de juin. Mais beaucoup de joueurs ont aussi besoin de faire leur preuves sous peine d'être poussés vers la sortie.

D'autres semblent déjà condamnés. El Economista affirme qu'ils sont au total onze à être sur la sellette. A commencer par les deux gardiens, Keylor Navas et Kiko Casilla, et ce alors que le Real Madrid cherche à recruter un gardien cet été.

L'Espagnol serait ainsi poussé vers la sortie alors que le Costaricien pourrait demander à partir pour ne pas être remplaçant.

En défense, Achraf Hakimi et Jesus Vallejo n'ont pas répondu aux attentes et un prêt la saison prochaine pourrait être envisagé, surtout pour le deuxième puisque le média affirme que le club veut aussi recruter dans l'axe de la défense. Au milieu de terrain, il pourrait aussi y avoir un sacré dégraissage.

Marcos Llorente semble voué à être prêté, lui qui ne joue pratiquement pas. Isco pourrait lui se poser des questions sur son avenir, lui qui joue beaucoup, mais n'est pas dans le onze de gala quand tous les effectifs sont disponibles. En Espagne, il se dit qu'il ne serait pas du goût de Zidane.

Mateo Kovacic qui conserve une belle cote sur le marché pourrait lui servir à renflouer les caisses en vue de nouvelles opérations sur le marché. Et devant, il pourrait y avoir beaucoup de chamboulements.

Aucun des trois membres de la BBC n'est assuré de rester, chacun pour différentes raisons. Karim Benzema ne fait plus l'unanimité, alors que Gareth Bale ne l'a jamais fait. Cristiano Ronaldo a, lui, confié vouloir rester, mais le Portugais attend une grosse revalorisation salariale que le club ne semble pas forcément prêt à lui offrir. Si le club veut faire une révolution et recruter plusieurs galactiques - les noms de Kane, Icardi ou Hazard reviennent souvent - il faudra plusieurs départs. Enfin, Borja Mayoral pourrait lui aussi quitter la capitale