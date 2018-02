COUPE DU MONDE 2018 Les camps de base des 32 équipes confirmés

Le camp de base de la sélection espagnole

Un total de 123 visites ont été effectuées par les différentes délégations dans les camps de base proposés. Pendant la phase de groupes de Russie 2018, toutes les équipes séjourneront et s'entraîneront dans leurs camps de base respectifs entre les matchs.

La Fédération internationale de football (FIFA) a confirmé avant-hier les camps de base des 32 équipes qui participeront à la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018 prévue du 14 juin au 15 juillet.

Ces camps de base, qui serviront de quartier général aux équipes pendant la compétition, sont tous constitués d'un hôtel et d'un site d'entraînement situés à proximité l'un de l'autre. Ils se trouvent par ailleurs à moins d'une heure de route d'un aéroport capable d'accueillir des avions de taille moyenne.

Elles se rendront en règle générale la veille de ceux-ci dans la ville hôte concernée, où elles seront logées dans un hôtel d'équipe sur site (Vsth) jusqu'au lendemain desdits matches.

Elles pourront également s'entraîner sur un terrain d'entraînement spécifique au site (Vsts).

Les équipes qui se qualifient pour la phase à élimination directe auront alors la possibilité de rester dans leur camp de base ou bien de se déplacer de ville hôte en ville hôte, à mesure qu'elles avancent dans la compétition.

A compter de cinq jours avant leur premier match, toutes les sélections ne pourront plus utiliser que les sites d'entraînement officiels qui lui ont été attribués pour ses entraînements - à l'exception des séances officielles au stade - ou ses matchs de préparation. Les équipes participantes doivent arriver dans le pays organisateur au moins cinq jours avant leur premier match.



Mondial 2026

Los Angeles pourrait passer son tour

La candidature de Los Angeles comme l'une des villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 semble incertaine, car des déclarations contradictoires ont été émises à l'Hôtel de ville, jeudi dernier. Los Angeles était pressentie pour faire partie des 25 villes hôtes advenant l'attribution de l'événement à la candidature unie du Canada, des États-Unis et du Mexique. Cependant, des considérations financières ont fait reculer le président du conseil de ville de Los Angeles, Herb Wesson. Par le biais d'une assistante, celui-ci a indiqué que la Ville ne se porterait pas candidate. «Le président du conseil n'a pas le sentiment que le contrat mis de l'avant par la FIFA serait financièrement raisonnable pour la Ville», a déclaré Vanessa Rodriguez jeudi dernier, au quotidien Los Angeles Times. Plus tard en journée, le maire Eric Garcetti a fait savoir qu'il considérait toujours accueillir la Coupe du monde à Los Angeles. Il a déclaré qu'il demanderait au Comité de candidature unie de repousser la date limite pour le dépôt des candidatures, prévue demain, pour continuer à négocier les termes du contrat. Le maire a précisé au Los Angeles Times que sa ville accueillerait l'événement seulement si cela s'avère «responsable sur le plan financier».