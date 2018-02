GRAND SLAM DE PARIS DE JUDO Les judokas de l'EN sur le tatami

Neuf Algériens engagés

Un total de 403 judokas (233 messieurs et 170 dames), représentant 71 pays sont engagés dans ce rendez-vous parisien.

Les neuf judokas algériens (6 messieurs et 3 dames) engagés dans le Grand Slam 2018 de Paris connaissent depuis avant-hier soir leurs adversaires au premier tour de ce prestigieux tournoi international, prévu hier et aujourd'hui dans la capitale française.

Chez les messieurs, Houd Zourdani (-66 kg) sera le premier à faire son entrée sur le tatami. Il sera opposé au Géorgien Vazha Margvelashvili, alors que son compatriote Fathi Nourim défiera l'Arménien Ferdinand Karapetian, pour une place de demi-finale de la Poule «A», chez les moins de 73 kg.

Les quatre autres judokas (messieurs) engagés dans cette compétition, à savoir: Hamza Drid (-81 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Mohamed Amine Tayeb (+100 kg), eux, concourront aujourd'hui.

Drid sera le premier à combattre. Il sera opposé au Centrafricain Hardi Malot, tandis que Benamadi a été exempté du premier tour et débutera directement au deuxième, où il défiera le Français Axel Clerget.

Un peu plus tard, ce sera au tour de Bouyacoub et Tayeb de faire leur entrée en lice, respectivement contre le Biélorusse Mikita Sviryd et le Géorgien Levani Matiashvili.

Chez les dames, Amina Belkadi (-63 kg) devait être la première à combattre, hier, alors que Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) devront attendre aujourd'hui pour monter sur le tatami.

Belkadi sera opposée à l'Américaine Hannah Martin, Ouallal à la Portugaise Yahima Ramirez et Asselah à la Tunisienne Sarah Trabelsi. Avant de se rendre à Paris, les judokas algériens avaient effectué un stage de préparation à Alger, spécialement pour préparer cet évènement mondial. Les messieurs étaient en regroupement au complexe sportif Ahmed Ghermoul (Alger-Centre), alors que les dames étaient au Lycée sportif de Draria.

Les messieurs sont encadrés par l'entraîneur national Amar Benyekhlef, alors que les dames sont sous la conduite des entraîneurs Omar Rebahi et Mohamed Sadari.

