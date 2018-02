LIGUE 1 MOBILIS - 19E JOURNÉE : L'USMA N'A PAS PROFITÉ: Le CSC leader malgré le faux pas

Les Sanafir ont été accrochés par les Harrachis

Malgré une assez nette domination, particulièrement en deuxième mi-temps, les Sanafir ont été incapables de trouver la faille au sein de la défense harrachie, ayant défendu bec et ongles pour récolter ce précieux point, synonyme d'espoir dans la course au maintien.

Le CS Constantine a conservé le leadership de la Ligue 1 Mobilis, malgré son match nul à domicile face à l'USM El Harrach (0-0), en match disputé avant-hier pour le compte de la 19e journée, marquée également par l'importante victoire du Paradou AC chez l'USM Blida, au moment où l'USM Alger s'est fait surprendre à domicile par l'USM Bel Abbès (1-2). Malgré une assez nette domination, particulièrement en deuxième mi-temps, les Sanafir ont été incapables de trouver la faille au sein de la défense harrachie, ayant défendu bec et ongles pour récolter ce précieux point, synonyme d'espoir dans la course au maintien. De son côté, l'USM Alger a laissé filer une excellente occasion de recoller au leader, en s'inclinant à domicile face à l'USM Bel Abbès sur le score de deux buts à un. Les choses avaient pourtant bien commencé pour les gars de Soustara, ayant ouvert le score dès le quart d'heure de jeu par leur attaquant marocain, El Hajhouj. Mais à force d'insister, les poulains du coach Si-Tahar Chérif El Ouazzani ont réussi à égaliser par Seguer 75', avant d'arracher la victoire par Tabti à la 85'.

Un précieux succès en déplacement qui propulse l'USMBA à la 9e place du classement général, qu'il partage avec l'Olympique de Médéa avec 23 points chacun, au moment où l'USMA reste scotchée à sa troisième place, qu'elle partage avec le Mouloudia d'Alger avec 30 unités chacun. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le Paradou AC s'était imposé (1-0) chez l'USM Blida, grâce au jeune Yousri Bouzok, auteur de cette unique réalisation à la 51e minute de jeu, permettant à son équipe de se hisser provisoirement à la sixième place du classement général, avec 28 points. Pour sa part, l'USMB reste lanterne rouge, avec seulement 12 unités au compteur. Elle compte cinq longueurs de retard sur l'avant-dernier, l'USM El Harrach.

Mardi dernier, en ouverture de cette 19e journée, l'OM avait dominé le MCA (1-0), tout comme le CRB, qui avait dominé l'USB sur le même score, au moment où la JSS et l'ESS s'étaient neutralisés (0-0) à Béchar.



Décédé en marge du match USMA-USMBA

La famille usmiste perd son fidèle supporter Hamidou

Un supporteur de l'USM Alger au nom de Hamidou, la soixantaine, est décédé avant-hier au stade du 5-Juillet lors du match USM Alger-USM Bel Abbèes pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. La victime, morte consécutivement à un malaise cardiaque été transférée en urgence à l'hôpital de Beni Messous où elle a rendu l'âme malgré l'intervention des médecins et les tentatives de sa réanimation. Suite à cette triste nouvelle, la rubrique sportive du journal L'Expression présente à la famille du défunt ses condoléances les plus attristées et l'assure de sa profonde sympathie.