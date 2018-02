Naples

Les joueurs gagnent pour Ghoulam

Naples ne veut pas lâcher et continue à tenir tête à la Juventus en s'imposant largement contre la Lazio qui avait pourtant ouvert le score. Avant le début de la rencontre, les 11 Napolitains ont arboré le maillot de Faouzi Ghoulam en soutien à l'Algérien qui a rechuté vendredi dernier et qui a dû être opéré du genou. C'est donc le Hollandais De Vrij qui a ouvert le score à la 3e minute dans jeu, cueillant à froid les hommes de Sarri dans leur antre du San Paolo mais juste avant la mi-temps Callejon réussit à égaliser (43'). En début de seconde mi-temps, Wallace trompe son gardien et permet à Naples de mener 2-1 (53'), l'occasion pour Mertens et ses coéquipiers de dédier le but à Ghoulam en faisant le signe 31 à la caméra. Ils en ajouteront deux autres par Mario Rui (56') et l'inévitable Mertens (73') pour gagner 4-1 et repasser devant la Juventus avec 63 points contre 62 pour la Vieille Dame. À noter que Adam Ounas est testé sur le banc.



Ounas à Faouzi: «Tu reviendras plus fort»

Le jeune international algérien, Adam Ounas, a adressé à son aîné en sélection et en club, Faouzi Ghoulam, un message de soutien après la blessure de ce dernier. Adam Ounas n'a pas hésité à montrer tout son soutien, le joueur de 21 ans arrivé l'été dernier en Italie a déclaré sur son compte Instagram: «Force à toi fréro, tu reviendras plus fort inchallah, Dieu est au contrôle.»



Machach a choisi la sélection du Maroc

Enfin, un épilogue dans le feuilleton Machach, le joueur récemment transféré au Napoli a été convaincu par Hervé Renard d'opter pour le Maroc. Machach qui dispose de trois nationalités, français de naissance, marocain par son père et algérien par sa mère a finalement opté pour les Lions de l'Atlas. Après un parcours tortueux, il lui faudra maintenant tenter de décrocher sa place dans les 23 Marocains qui seront convoqués pour la Russie, la tâche s'avère toutefois compliquée.