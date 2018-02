BORUSSIA DORTMUND Le président veut faire le ménage

A la suite des contre-performances en championnat, le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a menacé hier de renvoyer des joueurs en fin de saison si les résultats ne s'amélioraient pas. Un gros coup de balai! Dans le journal allemand FAZ, le patron du BVB a déclaré ce mardi vouloir «faire des changements au niveau de l'effectif cet été» avant de préciser: «Nous y verrons plus clair après la deuxième partie de saison.» Sont mis en cause par le patron des Jaune et Noir les mauvais résultats du club depuis le début de la saison (4e de la Bundesliga à 19 points du leader, éliminé en phase de poules en Ligue des champions).

Le président a décidé de mettre sur le coup son directeur sportif, Michael Zorc. Tous les joueurs peuvent donc être concernés si les résultats ne s'améliorent pas.

Le déficit de performance peut s'expliquer par le manque de joueurs clés. Aubameyang est parti à Arsenal et beaucoup de cadres peinent à prouver sur le long terme, comme Nuri Sahin, Sokratis ou le gardien Roman Burki. Pourtant, selon le patron du Borussia, la qualité des éléments qui composent le collectif n'est pas le seul problème.

Il a expliqué: «L'équipe qui a remporté le titre en 2011 et 2012 était sur le papier moins bonne que celle d'aujourd'hui, mais elle avait la meilleure des mentalités.»

Un pavé dans la mare de l'entraîneur Peter Stöger, qui a remplacé Peter Bosz, qui avait sauté au bout de quelques mois. Deux choix de Michael Zorc et Hans-Joachim Watzke.