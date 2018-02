CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE LUTTE (4E JOURNÉE) Trois médailles de bronze pour l'EN

La sélection algérienne de luttes associées seniors messieurs (lutte libre) a décroché trois médailles de bronze, avant-hier soir lors de la quatrième journée des championnats d'Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine), organisés du 7 au 11 février à Port Harcourt au Nigeria. Les trios médailles ont été l'oeuvre de Abdelhak Kherbache (57 kg), Fares Lakel (65 kg) et Chems Eddine Bouchaib (70 kg), alors que la dernière journée, dimanche, sera consacrée aux épreuves de la lutte gréco-romaine et lutte féminine. A l'issue de la quatrième journée, le total des médailles algériennes s'élève à 29 médailles (11 or, 8 argent et 10 de bronze). 46 athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors et seniors (garçons et filles) prennent part au rendez-vous africain de Port Harcourt (Nigéria).