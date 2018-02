CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CROSS-COUNTRY AOUBIDA-ABDELMADJID Domination des athlètes constantinois

Les athlètes de la wilaya de Constantine ont triomphé avangt-hier en dominant le classement par équipes du championnat régional de cross-country Aoubida-Abdelmadjid, organisé à la forêt d'El-Baâraouia de la commune d'El-Khroub (Constantine). Portant le nom d'une figure emblématique du monde du sport à El-Khroub, à savoir Aoubida Abdelmadjid, cette épreuve hivernale qui consiste à concourir sur une piste dans la nature, devait constituer la première étape du championnat national de cross-country, mais elle avait été annulée en début de saison pour des raisons organisationnelles et structurelles au niveau de la Ligue de Constantine. Les organisateurs ont décidé par la suite de la faire disputer comme championnat régional au lieu d'une étape du championnat d'Algérie de cross. Elle a rassemblé sur la piste d'El-Baâraouia près de 700 coureurs de toutes catégories et de plusieurs wilayas de l'Est, entre autres Béjaïa, Annaba, Tébessa, M'sila, Oum El-Bouaghi, Mila ainsi que ceux de la wilaya hôte. Sous un ciel couvert et un froid glacial, la course a vu la domination des athlètes constantinois qui ont figuré sept sept fois au classement des catégories, ce qui a permis à la wilaya de triompher seule au classement par équipes. La compétition a été organisée par la ligue de wilaya de cette discipline, la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) ainsi que l'Office de sport, culture, loisirs et tourisme (Oscult).



Championnat d'Afrique de cross 2018

Chlef prépare activement la compétition

La wilaya de Chlef, devant abriter, le 17 mars prochain, le championnat d'Afrique de cross, prépare activement cette manifestation continentale, a-t-on appris, avant-hier, du président de la ligue d'athlétisme de cette wilaya. «Ce championnat d'Afrique fait l'objet d'intenses préparatifs de la part des autorités locales en vue de mobiliser toutes les conditions pour le succès de cette compétition», a indiqué Sebihi Brahim, en marge de la 32e édition du challenge Chelda Boulenoir de Chetouane, faisant savoir que le parcours qui accueillera la manifestation fait l'objet d'une «préparation spéciale». Ce parcours qui verra, pour cette circonstance, la pose d'une stèle à la mémoire du chahid Ahmed Klouche. Le site, devenu propriété de la ligue, par le biais de la direction de la jeunesse et des sports, sera prêt pour abriter l'évènement continental», a-t-il assuré. Pour préserver ce parcours, il a été décidé de programmer le Championnat national de cross, prévu le 24 février prochain à Chlef, sur le parcours d'Ouled Abbès, une commune relevant de la même wilaya. Ce dernier parcours a été homologué par la FAA, a-t-il indiqué.