CHÂTEAUROUX Benrahma de nouveau buteur

Châteauroux recevait avant-hier soir Bourg-en-Bresse, les deux clubs avant le match étaient 10e de Ligue 2 française avec le même nombre de points. Les visiteurs trouvent l'ouverture du score sur un contre, Adama Sarr prend la défense de la Berri de vitesse et ouvre la marque d'une frappe enroulée du pied droit (0-1, 40e). Châteauroux reviendra dans le match à deux reprises, avant que Benrahma n'inscrive le but du break (3-1, 79e), à la sortie d'une série de dribbles. Pour le natif de Aïn Témouchent, il s'agit du 5e but de la saison, le deuxième consécutif. Il est de plus impliqué sur trois des cinq derniers buts de son équipe (un but et deux passes décisives).