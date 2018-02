GRAND SLAM DE PARIS DE JUDO Zourdani décroche la 5e place

L'Algérie a engagé un total de neuf judokas dans cette prestigieuse compétition internationale (6 messieurs et 3 dames).

Le judoka algérien Houd Zourdani (-66 kg) a décroché la 5e place au Grand Slam 2018 de Paris, en battant le Chinois Wu Zhiqiang, en match de classement disputé avant-hier soir à Bercy. Une victoire par ippon, dans un combat presque à sens unique, ayant duré à peine 1 minute et 52 secondes. Zourdani avait relativement bien démarré les matchs de poules, en remportant ses deux premiers combats, respectivement contre le Géorgien Vazha Margvelashvili et l'Américain Rayan Vargas, avant de s'incliner face au Japonais Joshiro Maruyama. Ne pouvant plus espérer le podium après cette élimination, l'Algérien s'est contenté du match de classement pour la 5e place, qu'il a fini par décrocher en battant le Chinois. Les deux autres Algériens engagés avant-hier ont été éliminés dès le premier tour. Il s'agit de Nourine Fethi (-73 kg) et Amina Belkadi (-63 kg), qui ont été sortis respectivement par l'Arménien Ferdinand Karapetian et l'Américaine Hannah Martin. L'Algérie a engagé un total de neuf judokas dans cette prestigieuse compétition internationale (6 messieurs et 3 dames). Outre Nourine, Belkadi et Zourdani, les six autres athlètes sont: Hamza Drid (-81 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Mohamed Amine Tayeb (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames. Ces six judokas devaient concourir hier. Drid devait être le premier à combattre face au Centrafricain Hardi Malot, tandis que Benamadi a été exempté du premier tour et débutera directement au deuxième tour, où il défiera le Français Axel Clerget. Un peu plus tard, ce sera au tour de Bouyacoub et Tayeb de faire leur entrée en lice, respectivement contre le Biélorusse Mikita Sviryd et le Géorgien Levani Matiashvili. Chez les dames, Ouallal sera opposée à la Portugaise Yahima Ramirez et Asselah à la Tunisienne Sarah Trabelsi. Les messieurs sont encadrés par l'entraîneur national Amar Benyekhlef, alors que les dames sont sous la conduite du duo Omar Rebahi et Mohamed Sadari. Un total de 403 judokas (233 messieurs et 170 dames), représentant 71 pays sont engagés dans ce rendez-vous parisien.



Championnats d'Afrique sur piste (cyclisme)

Troisième médaille d'or pour Boukhari

Le coureur algérien, Youcef Boukhari, s'est adjugé avant-hier deux nouvelles médailles d'or lors de la 4e et dernière journée des championnats d'Afrique de cyclisme sur piste, qui se déroulent à Casablanca (Maroc). Youcef Boukhari est véritablement un garçon en or. Après avoir offert à l'Algérie son premier titre continental dans ces joutes, imité après par Yacine Chalel, ce grand espoir algérien de la discipline a de nouveau fait parler de lui en dominant les épreuves du keirin et du sprint dans la catégorie espoir. Boukhari composte ainsi son billet pour les prochains Championnats du monde sur piste (juniors), prévus à Aigle (Suisse), où il concourra dans les épreuves du scratch, le keirin et le sprint. Pour sa part, Chalel sera présent aux Pays-Bas, du 28 février au 4 mars 2018, pour prendre part aux mondiaux de la catégorie senior dans l'épreuve du scratch. Grâce à ces deux nouvelles consécrations, l'Algérie porte son total à 12e médailles: 4 or, 3 argent et 5 bronze.