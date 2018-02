KV COURTRAI Ouali buteur et passeur encore

Idir Ouali enchaîne avec encore un but et une passe cette fois contre Anvers et Courtai qui s'est imposé 4-0 s'approche des play-offs pour le titre. Auteur de deux buts et quatre passes décisives sur les quatre derniers matchs, le milieu de terrain de 29 ans est monté en puissance depuis le mois de décembre et porte son club avec son coéquipier Teddy Chevalier, désormais meilleur buteur du club. C'est donc Ouali qui a ouvert le score contre Anvers à la 20e sur un service de Chevalier avant que ce dernier n'inscrive un triplé dont le dernier but est servi par Ouali (83e). Courtai qui avait très mal démarré la saison est désormais 7e à un point de la sixième place synonyme de qualification au tour de play-offs 1 entre les six meilleurs équipes du championnat. A noter que Youcef Attal est resté sur le banc.