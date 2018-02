LEICESTER CHUTE LOURDEMENT À MANCHESTER Mahrez n'a rien pu faire

Avant-hier soir, les yeux étaient braqués sur le banc de touche à l'Etihad Stadium mais c'est sur le gazon que Leicester City a encaissé sa plus grosse défaite de la saison, malgré le retour de Ryad Mahrez. Tout allait pour le mieux à la mi-temps puisque Jamy Vardy avait réussi à égaliser à la 24e minute après une ouverture du score signée Sterling à la 3e, mais en seconde mi-temps Agüero superbement servi par De Bruyne mettra un quadruplé face à une défense quasiment statique pour une victoire 5-1. Pour ce qui est de Mahrez, il est entré à la 62e à la place de Diabaté et s'est signalé par une percée qui a laissé Fernandinho à terre avant d'être stoppé par Gündogan et offre un coup-franc plein axe à son équipe (73e), sans plus.