OGC NICE Balotelli, un scandale raciste?

Mario Balotelli aurait reçu un carton jaune pour avoir mal réagi, avant-hier lors du match Dijon-Nice, après des insultes racistes entendues dans les tribunes.

Une scène douteuse a eu lieu à un quart d'heure de la fin, alors que les Aiglons menaient encore 2-1 (Dijon s'est finalement imposé 3-2), Mario Balotelli a reçu un carton jaune.

L'arbitre, après concertation avec son assistant, a averti l'attaquant italien pour une attitude inappropriée envers le public. Problème: les personnes incriminées auraient proféré des insultes racistes envers le joueur, d'où sa réaction. La colère est totale sur les réseaux sociaux.

L'OGCN a été très clair sur son compte Twitter: «Balotelli a hérité d'un carton jaune après... s'être agacé d'insultes racistes du public.»

La saison dernière, Balotelli s'était déjà fait le relais de ce type d'incident sur Instagram, après un match à Bastia. Difficile d'en savoir plus pour le moment.

Le président, Jean-Pierre Rivère, comme le coach Lucien Favre, ainsi que les joueurs, se sont uniquement exprimés à propos des erreurs d'arbitrage. Tous sauf un, en l'occurrence l'ancien Dijonnais, Pierre Lees-Melou, interrogé sur Canal+ Sport: «C'est vraiment dommage d'entendre ça, surtout en France. Je n'étais pas au courant, je vais voir avec lui... Ça me paraît un peu bizarre, ce public de Dijon n'est pas connu pour ça.»

Le speaker a tout de même eu ces paroles après le carton jaune: «Mesdames et messieurs, je vous demande de cesser immédiatement les propos racistes à l'égard des joueurs sur le terrain, merci.»