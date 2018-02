REAL MADRID Ramos prévient le PSG

Le Real Madrid a répondu à la victoire du PSG contre Toulouse en dominant avant-hier soir la Real Sociedad 5-2. Après une belle première mi-temps, les Merengues ont de nouveau dû faire face à pas mal de problèmes, dans la concentration notamment, puisqu'ils ont encaissé deux buts en fin de rencontre. Interrogé à la fin du match, Sergio Ramos a affirmé que l'équipe donnerait tout face à Paris lors des 8es de finale de la Ligue des champions. «On a fait une première période presque parfaite. Dès la première seconde, on a joué au football. On a gardé la possession du ballon, on a pressé le plus haut possible pour être devant leur but rapidement. On a eu beaucoup de confiance en nous. Il y avait un avantage énorme à la mi-temps (4-0) et je vous mentirais si je vous disais que le match contre le PSG mercredi n'était pas dans nos têtes. On savait qu'il fallait s'économiser avant la Ligue des champions. Tout peut se passer contre les Parisiens. Il faudra jouer avec intensité. On va tout tenter contre le PSG. Il ne faudra pas avoir de regrets et tout faire pour gagner.»