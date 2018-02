CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE VOLLEY-BALL Le NRBBA et le GSP présents à la 36e édition

19 équipes représentant 12 pays

Au terme du premier tour, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale prévus le 23 février, suivis par les demi-finales le 24 février et la finale le 25 février.

Le NR Bordj Bou Arréridj, champion d'Algérie en titre, et le GS Pétroliers prendront part à la 36e édition du Championnat arabe des clubs de volley-ball (messieurs), prévue du 17 au 25 février à Tunis, avec la participation de 19 équipes représentant 12 pays. Les Bordjis ont été versés dans le groupe D avec l'Espérance de Tunis (organisateur), Al-Amèn (Soudan), Seep (Oman) et Peshmerga (Irak), alors que les Pétroliers évolueront dans le Groupe B en compagnie d'Al Ittihad (Arabie saoudite), Al-Rayane (Qatar), Souihli (Libye) et Senjel (Palestine).

Le tenant du trophée Al-Ahly Al-Bahreini (tenant du titre), a hérité du groupe A aux côtés de la Police (Irak), FAR (Maroc), Ahly Benghazi (Libye) et Tannourine (Liban), alors que le groupe C regroupe l'Etoile du Sahel de Tunisie, Al Arabi du Qatar, Essalem (Oman) et Al Hilal (Arabie saoudite).

Les rencontres du tour préliminaire se dérouleront à la salle Zouaoui et au Palais des sports d'El Menzah, alors que les demi-finales et la finale auront lieu à la salle olympique de Radès.

Le président de la Fédération tunisienne, Firas Falèh, qui a animé samedi une conférence de presse à Tunis, a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir les meilleures conditions d'organisation à cette compétition organisée pour la huitième fois par un club tunisien et la troisième fois par l'Espérance de Tunis qui avait déjà abrité les éditions 2007 et 2014.