Brèves des Fédérations algériennes

Basket-ball

Le président de la Fédération algérienne de basket-ball, Ali Slimani, poursuit ses visites d'inspection dans différentes Ligues régionales à travers le pays. Avant-hier, il était à Annaba et Skikda, puis hier à Constantine, avant de revenir à Alger. Jeudi, il se rendra à Chlef et Aïn Defla.



Natation

La Fédération algérienne de natation organise du 14 au 17 février, à la piscine M'hamed-Baha de Bab-Ezzouar (Alger) le championnat d'Algérie «Open» en petit bassin (25 m).



Sport et travail

La Ligue arabe de sport et travail a donné son accord lors de la réunion de son Conseil d'administration, pour l'organisation des premiers jeux sportifs arabes de sport et travail, du 30 octobre au 5 novembre 2018 en Algérie.



Judo

La Fédération algérienne de judo a adressé une note aux présidents des Ligues de wilaya, les invitant à procéder à la programmation des assemblées générales ordinaires de leurs structures et ce avant le 5 mars prochain.



Kung-fu wushu

La Fédération algérienne de kung-fu wushu, qui a tenu son assemblée générale constitutive en juin 2016 et obtenu à la fin du mois de janvier dernier l'agrément du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales pour activer légalement, a procédé depuis peu à l'ouverture des inscriptions pour l'affiliation des clubs et autres sections sportives sous sa coupe. Dans le cas d'absence d'une ligue de wilaya, l'inscription se fera directement au niveau de la fédération, a-t-elle fait savoir.