Le MCA s'incline face à l'AS Otoho

Le Mouloudia d'Alger s'est incliné face à la formation congolaise de l'AS Otoho, sur le score de 2 buts à 0, avant-hier au stade Marien-Ngouabi d'Owando en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Pour sa première sortie dans la plus prestigieuse des compétitions continentales, après sept années d'absence, le Doyen a tenu bon durant une mi-temps avant d'encaisser deux buts durant la deuxième partie de ce match.

Le premier but des Congolais a été inscrit juste après l'heure de jeu (61'), par Cissé, alors que le second a été scoré à la 78e minute.

A la suite de cette défaite, les Vert et Rouge hypothèque leurs chances de passer au tour suivant. Les camarades de Nakkache doivent remonter leurs deux buts de retard et inscrire un troisième, pour espérer figurer dans le tableau des 16es de finale, sans toutefois encaisser le moindre but.

La manche retour se jouera le 20 ou le 21 février prochain au stade du 5-Juillet 1962.