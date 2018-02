AL ITTIFAQ M'Bolhi encore très sollicité

Pour son troisième match depuis qu'il a repris la compétition en Arabie saoudite, Raïs M'Bolhi a été de nouveau très sollicité et a fini par encaisser un but dans la dernière minute. Al Ittifaq Dammam, qui recevait Al Feiha, a ouvert le score par le Tunisien Fakhereddine Benyoucef à la 24e minute, avant de subir les assauts de l'adversaire. On s'acheminait vers une victoire de l'Ittifaq Dammam quand à la 90e minute, l'arrière droit égyptien Al Sayed remet de la tête maladroitement vers la surface, Al Khaibari à l'affût prend la balle et tire, M'Bolhi plonge et dégage de la main plein axe vers Fernandez qui glisse et égalise. Depuis l'arrivée de M'Bolhi, son équipe, qui est désormais 11e au classement, ne perd plus, mais il prend un but à chaque match.