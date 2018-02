ASSOCIATION OULED EL HOUMA Hommage à l'ancien arbitre Khaznadji

L'ancien arbitre et actuel président de l'Association Ouled El Houma, Abderrahmane Bergui, qui lutte contre l'oubli et l'indifférence, a eu la louable initiative de rendre hier, un vibrant hommage en l'honneur de Noureddine Khaznadji, âgé de 86 ans, pour avoir représenté dignement l'arbitrage algérien durant les années 1960-1970, avec les anciens chevaliers du sifflet Khelifi, Benganif, Aouissi, Chekaimi, Benzellat, Belkhessa et bien d'autres. Cette cérémonie fut très conviviale et inoubliable avec des souvenirs et des anecdotes qui furent évoqués avec beaucoup d'émotions. Ce geste de reconnaissance a été très apprécié par l'ensemble de sa famille, ses proches et ses amis qui ont assisté à cette cérémonie de reconnaissance.