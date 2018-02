BOUAKAZ, ENTRAÎNEUR DU MC ORAN "Il faut garder les pieds sur terre"

Avant d'affronter l'USMBA samedi prochain, le MCO, 3e au classement des meilleures équipes à l'extérieur, reste à sept longueurs du leader, le CSC, qui aura à son tour la mission difficile en rendant visite vendredi au MCA, l'un des prétendants au podium.

L'entraîneur du MC Oran, Mouaz Bouakaz, refuse de s'enflammer malgré la belle opération de son équipe, principale bénéficiaire de la 19e journée du championnat de Ligue 1 en se hissant seule à la deuxième place au classement à sept longueurs du leader le CS Constantine. «Je suis fier de mes joueurs qui ont réussi à redresser la situation après une semaine quelque peu mouvementée, née de notre élimination en coupe d'Algérie, mais il faut garder les pieds sur terre», a déclaré le technicien tunisien. Eliminés en huitièmes de finale de la coupe d'Algérie sur le terrain du MO Béjaïa (Ligue 2), les joueurs du MCO et leur coach ont été très critiqués dans les milieux du club oranais.

Certains supporters s'en sont même pris à eux lors de la séance de la reprise ayant suivi la partie.

Une attitude que Bouakaz ne semble pas prêt à pardonner à ses auteurs, allant jusqu'à considérer la deuxième place arrachée par les siens samedi dernier au prix de leur victoire à domicile contre le DRB Tadjenanet (3-2), comme une réponse cinglante aux détracteurs.

Toujours est-il qu'avant d'entamer, vendredi prochain, le dernier tiers du championnat, le premier responsable de la barre technique des Hamraoua se veut réaliste.

Le MCO n'a plus gagné un titre depuis 22 ans (coupe d'Algérie en 1996). Pour cette saison, nous avons opté pour un projet de reconstruction sur des bases solides.

Certes, nous sommes sur la bonne voie, mais il faudra encore patienter au moins une autre saison pour cueillir le fruit de notre travail», a encore estimé Bouakaz, qui compte gérer match par match les dix dernières rencontres de son équipe, à commencer par le derby de l'Ouest sur le terrain de l'USM Bel Abbès, samedi prochain. Avant cette petite virée du côté de la ville de la «Mekerra», le MCO, troisième au classement des meilleures équipes à l'extérieur, reste à sept longueurs du leader, le CS Constantine qui aura à son tour la mission difficile en rendant visite vendredi au MC Alger, l'un des prétendants au podium.

Par ailleurs, Bouakaz, arrivé l'été passé à Oran, n'écarte pas l'éventualité de prolonger son contrat avec le Mouloudia qui expire en fin de saison. «Je n'ai jusque-là réalisé que 30% de mon projet avec le MCO, et pour le terminer il me faudra un travail d'une autre saison. Pourvu que tout le monde dans le club s'arme de patience», a-t-il plaidé.