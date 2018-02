CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE (CYCLISME) 12 médailles pour l'EN

Grâce à ses résultats, Yacine Chalal sera présent aux Championnats du monde, prévus du 28 février au 4 mars aux Pays-Bas et en Coupe du monde, au mois de novembre en France, en compagnie de Zineddine Tahri.

La sélection algérienne de cyclisme (juniors et élite) a décroché 12 médailles (4 or, 3 argent et 5 bronze) aux championnats d'Afrique sur piste, achevés samedi dernier à Casablanca au Maroc. Le vermeil a été l'oeuvre de Yacine Chalal (scratch élite) et du jeune coureur Youcef Boukhari qui a réussi le pari d'arracher trois médailles d'or, obtenues aux épreuves de scratch, du keirin et au sprint (juniors). Grâce à ses résultats, Yacine Chalal sera présent aux Championnats du monde, prévus du 28 février au 4 mars aux Pays-Bas et en Coupe du monde, au mois de novembre en France, en compagnie de Zineddine Tahri. De son côté, Boukhari a été à la hauteur de la confiance placée en lui par les responsables de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) et son entraîneur national, Abdelbasset Hannachi. L'enfant de Oued Tlélat (Oran) a également pris deux médailles d'argent au kilomètre juniors et sur la course aux points juniors. Une médaille d'argent a été aussi décrochée au sprint par l'équipe élite, composée de Ayoub Kerar, Mohamed Bouzidi et El-Khacib Sassane. Les médailles de bronze sont l'oeuvre de Mohamed-Amine N'hari sur la course aux points juniors, El-Khacib Sassane sur le kilomètre élite, l'équipe du sprint juniors (Youcef Boukhari, Abdeldjalil Djilali et Sedik Benganif), l'équipe de poursuite juniors (Youcef Boukhari, Abdeldjalil Djilali et Sedik Benganif) ainsi que l'équipe de poursuite élite (Smaïl Lallouchi, Abderahmane Karim Hadjbouzid, El-Khacib Sassane et Mohamed Bouzidi). Sous la direction de l'entraîneur national Hannachi, 11 coureurs algériens (sept seniors et quatre juniors) ont pris part aux championnats d'Afrique sur piste à Casablanca.



Circuit pro-féminin en Espagne-Tournoi Movistar II

Ibbou directement dans le tableau final

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou disputera directement le tableau final du tournoi professionnel Movistar II, qui a débuté hier et s'étalera jusqu'au 18 février sur les courts en terre battue de la Rafael-Nadal Académie à Majorque (Espagne), selon les listes de participation dévoilées par les organisateurs. L'Algérienne se trouve au 13e rang de la liste du tableau final qui compte 18 joueuses. Le tournoi, doté d'un prize-money de 15 000 USD, devrait drainer la participation de certaines joueuses relativement bien classées sur le plan mondial, notamment la Russe Marta Paigina (310e mondiale) et l'Espagnole Estrella Cabeza-Candela (344e mondiale). Il s'agit du second tournoi professionnel de l'Algérienne de 19 ans depuis le début de la saison après sa participation à Movistar I, disputé du 5 au 11 février à la Rafael-Nadal Académie. Ibbou s'était fait éliminer dès le premier tour après sa défaite par deux sets à un contre la tête de série numéro 1, la Russe Marta Paigina 6-3, 3-6, 6-3.