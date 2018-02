ENTRAÎNEUR DES GARDIENS DES VERTS La FAF valide la démission de Aziz Bouras

A son arrivée à la tête de l'EN, Rabah Madjer avait proposé d'intégrer Nacer Drid dans son staff en tant qu'entraîneur des gardiens, mais Kheïreddine Zetchi avait refusé de sacrifier Bouras.

L'entraîneur des gardiens de but de la sélection algérienne, Aziz Bouras, a résilié son contrat avec la Fédération algérienne de football après un accord à l'amiable entre les deux parties, a indiqué avant-hier soir l'instance fédérale sur son site Web. «Sur sa demande, Aziz Bouras a rencontré en fin d'après-midi le président de la fédération Kheïreddine Zetchi et le manager général de la sélection, Hakim Medane pour faire le point sur la situation et leur annoncer son désir de rompre la relation avec la fédération pour des raisons personnelles», a écrit la FAF. Pour sa part, Bouras a confirmé que son désir de quitter la sélection était pour des raisons purement personnelles. «Effectivement, je suis venu aujourd'hui (avant-hier) pour rencontrer le président et faire le point sur la situation et mettre un terme à la collaboration avec la fédération pour des raison personnelles. Je souhaite énormément de réussite à la sélection nationale et au staff technique et beaucoup de choses très positives à l'avenir. Pour moi c'est une grande fierté d'avoir collaboré, même si c'était à court terme. Maintenant, ça ne va pas toujours comme on veut et comme on le souhaite, mais c'est vraiment pour des raisons personnelles et il est préférable de passer à autre chose», a déclaré Bouras dans une vidéo postée sur le site de la FAF. Cette démission n'est pas vraiment une surprise puisqu'elle était attendue déjà lors du premier stage de Rabah Madjer alors que ce dernier avait décidé de rappeler Chaouchi et écarter M'Bolhi sans consulter Aziz Bouras. A son arrivée à la tête de l'EN, Rabah Madjer avait proposé d'intégrer Nacer Drid dans son staff en tant qu'entraîneur des gardiens, mais Kheireddine Zetchi avait refusé de sacrifier Bouras. S'était-il senti indésirable, depuis? Selon toute vraisemblance, oui. Bouras (53 ans) s'était engagé avec la FAF comme entraîneur des gardiens des Verts le 2 juin dernier. Il a fait l'essentiel de sa carrière au FC Sochaux (France). Il avait travaillé pendant cinq ans à Lekhwiya (Div.1-Qatar) sous les ordres de l'entraîneur algérien Djamel Belmadi avant de revenir à Sochaux en 2015.