FAOUZI GHOULAM "Merci à tous et toujours Forza Napoli"

L'international algérien du SSC Napoli, Faouzi Ghoulam, a adressé un message de remerciements à ses coéquipiers avant-hier soir sur twitter après leur geste, hier soir sur le terrain. Le défenseur du Napoli a déclaré, «Je suis tranquille parce que j'ai à mes côtés des camarades extraordinaires qui me soutiennent et une ville entière qui me donne la force de revenir le plus vite possible. Merci à tous et toujours Forza Napoli.» Le Napoli s'est imposé sur le score de (4-1) samedi soir face au Lazio de Rome pour le compte de la 24e journée du Calcio italien. Mais la séquence qui aura marqué les esprits des amateurs de football, avant-hier au stade de San Paolo, c'est l'entrée des joueurs du Napoli avec un maillot floqué du nom de l'Algérien. L'attaquant des Azzurri, José Callejón, a déclaré à la fin de la rencontre: «Cette victoire est dédiée à Ghoulam.»