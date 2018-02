FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'AÏKIDO Constitution de 6 ligues de wilaya en attendant 20 autres

Après une année d'existence, la Fédération algérienne d'aïkido a constitué six ligues de wilaya à travers le territoire national et un pôle de développement à Chlef, alors que 20 autres ligues sont en voie de création, a-t-on appris de l'instance fédérale.

«Les ligues déjà constituées sont celles de Blida, Constantine, Skikda, Annaba, Batna et Ouargla, sans oublier le pôle de développement de Chlef. 20 autres ligues, dont celles d'Illizi (Sud) et Guelma (Est) verront bientôt le jour», a indiqué le 1er vice-président de l'instance fédérale, Nacer Rouibah. La Fédération, fraîchement constituée, a consacré les premiers mois de son existence à organiser une vingtaine de réunions à travers le pays pour vulgariser, sensibiliser et préparer les clubs à la création des ligues de wilaya d'aïkido, en collaboration avec les directions régionales de la jeunesse et des sports. «Dans un premier temps, nous allons concentrer nos efforts sur la formation d'une cellule d'entraîneurs dont le rôle sera de prendre en charge les jeunes athlètes dans leurs wilayas respectives», a indiqué l'expert international de cet art martial japonais.

Le responsable fédéral a également abordé le volet organisationnel et le projet d'ouvrir une Ecole nationale des cadres de l'aïkido dans les quatre coins du pays (Centre, Est, Ouest, Sud), qui constituera un espace pour la formation, encadré par les maîtres de la discipline en Algérie et les présidents de club. «En ouvrant cette école, l'objectif sera d'assurer une formation professionnelle de qualité aux encadreurs actifs et entraîneurs désirant devenir des cadres de la discipline», a-t-il expliqué. Outre ce projet, la fédération aspire aussi à réaliser d'autres objectifs sur le terrain à travers la massification des activités locales et l'organisation de formations et de journées d'études, «afin de réunir la famille de la discipline et travailler pour la création d'autres ligues de wilaya», explique-t-il.

La Fédération algérienne d'aïkido a vu le jour le 3 février 2017, sous la présidence de Amar Benalia pour le mandat olympique 2017-2020.

L'aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de l'adversaire, c'est-à-dire son agressivité et sa volonté de «nuire». Ces techniques visent à réduire sa tentative d'«agression» à néant. L'aïkido peut être considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense.