LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE L'ES Sétif explose l'OR Bangui

L'ESS s'est offert avant-hier soir une belle option pour la qualification au 1er tour de la champions League de la CAF 2018, en s'imposant à domicile face au club l'OR Bangui au stade du 8-Mai 1945 à huit clos.

L'ES Sétif s'est imposé cette après-midi face au club centrafricain de l'Olympique Réal Bangui sur le score de (6-0). Les hommes de Benchikha n'ont pas fait dans la demi mesure mas le score ne reflète pas la rencontre.

Le premier but de l'ESS est venu à la 13e minute de Haddouche qui transforme un penalty obtenu par Ziti mais face à des Centrafricains qui faisaient preuve de beaucoup d'engagement physique les locaux ont eu du mal à doubler la marque et vu leur adversaire se montrer dangereux.

Il aura fallu que Haddouche double la marque à la 57e minute sur un service de Djahnit puis Haddouche offrir le troisième but pour Djahnit à la 60e pour que les Algériens puissent enfin dérouler. Haddouche s'offre ensuite un triplé à la 75e sur un centre de Benayad, puis Rebaï ajoute le cinquième (78e) avant que Djahnit d'un raid solitaire termine le travail avec un sixième but (89e).

Le match retour du tour préliminaire face à l'Olympique Real de Bangui est prévu pour le 20 février 2018 en Centrafrique.