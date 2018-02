CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE LUTTE (5E ET DERNIÈRE JOURNÉE) L'Algérie récolte 37 médailles

Une belle moisson de nos sélections

46 athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors et seniors (garçons et filles) ont pris part au rendez-vous africain de Port Harcourt.

Les sélections algériennes de luttes associées seniors ont décroché huit médailles (5 or, 2 argent et 1 bronze), avant-hier soir lors de la 5e et dernière journée des championnats d'Afrique (toutes catégories), organisés du 7 au 11 février à Port Harcourt, au Nigeria.

La sélection algérienne seniors messieurs (gréco-romaine) a décroché à elle seule sept médailles (5 or, 1 argent et 1 bronze), alors que son homologue féminine a terminé les épreuves avec une médaille d'argent. Chez les messieurs, les cinq médailles d'or ont été l'oeuvre de Fergat Abdelkrim (55 kg), Abdennour Laouni (60 kg), Akrem Boudjemline (77 kg), Adem Boudjemline (87 kg) et Hamza Haloui (97 kg). La médaille d'argent a été remportée par Bachir Sid Azara (82 kg), alors que Ishak Ghaiou (67 kg) a pris le bronze. En lutte féminine (seniors), Kheïra Chaîma Yahiaoui (50 kg) s'est contentée de la médaille d'argent, tandis que Fouzia Aouissi Chaîma (59 kg) a perdu de justesse son combat pour le bronze face à la Sénégalaise Safietou Goudiaby (2-1). A l'issue de la cinquième et dernière journée des épreuves des championnats d`Afrique de Port Harcourt, le total général de la participation algérienne s'établit à 37 médailles (16 or, 10 argent et 11 bronze), une «performance historique» jamais réalisée par la lutte algérienne sur le plan continental, selon la direction des équipes nationales (DEN) à la Fédération algérienne des luttes associées (Fala). 46 athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors et seniors (garçons et filles) ont pris part au rendez-vous africain de Port Harcourt. Lors des derniers championnats d`Afrique 2017 (toutes catégories) organisés à Marrakech (Maroc), les sélections algériennes avaient décroché 36 médailles (14 or, 15 argent et 7 bronze).



Fédération algérienne de rugby

L'AGO fixée au 24 février à Alger

La Fédération algérienne de rugby (FAR) tiendra son Assemblée générale ordinaire (AGO) le 24 février prochain à 10h à Alger, a indiqué dimanche l'instance fédérale. «L'AGO se déroulera au siège de la fédération, au 10, rue Lamine-Youcef Bologhine pour l'adoption des bilans moral et financier», a écrit la FAR dans un bref communiqué. Par ailleurs, la FAR, en collaboration avec l'Association algérienne de la presse sportive, organise le 25 février une formation destinée aux journalistes sportifs. «La formation sera dirigée par le directeur technique national (DTN) de la FAR. Son but est de familiariser les journalistes avec le rugby, leur donner les notions des règles de cette discipline et leur faire connaître les valeurs du rugby pour qu'ils puissent commenter et analyser les matchs», a précisé la même source.