ALAIN SHEARER, LÉGENDE DE NEWCASTLE "J'espère que Slimani sera excellent"

La légende de Newcastle et consultant de BBC sport dit beaucoup attendre de l'international algérien, Islam Slimani, pour ses débuts avec le club anglais. Alan Shearer, l'un des buteurs les plus prolifiques de l'histoire du football anglais, véritable légende du club de Newcastle a déclaré concernant le recrutement des Magpies: «Je n'ai pas été surpris que le club n'ait pas dépensé plus d'argent en janvier, je sais que Benitez voulait renforcer son équipe», il a ajouté: «Mais deux des trois signatures qu'il a faites - Kenedy et Dubravka - ont été excellentes, j'espère que Islam Slimani aura le même impact en attaque quand il sera en forme», Shearer a souligné l'importance d'avoir un attaquant qui marque beaucoup de buts: «Marquer un but ne suffira pas chaque semaine pour gagner, ce n'est pas suffisant.» Le buteur des Verts est arrivé il y a quelques semaines à Newcastle, prêté une saison par Leicester City, une légère blessure l'a empêché de prendre part aux deux premiers matchs de sa nouvelle équipe.