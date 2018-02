CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BADMINTON Les demi-finales aujourd'hui à la salle Harcha

Dans la compétition des messieurs (appelée Thomas Cup), les deux premiers de chaque groupe passeront aux quarts, tandis que chez celle des dames (appelée Uber Cup), les deux premières sélections dans les deux groupes, après les matchs du 1er tour, se qualifieront directement aux demi-finales.

La sélection algérienne (messieurs) de Badminton a battu son homologue ivoirienne sur le score de 5-0, lors de la première journée des épreuves par équipes du championnat d'Afrique, qui s'est ouvert avant-hier à la salle Harcha Hacène (Alger). Le sélectionneur national, Mamer Salim a déclaré que «les joueurs de l'Equipe nationale ont bien débuté cette compétition», estimant que toutes les rencontres sont à leur portée.

Il a ajouté que le staff technique «connaît bien le niveau des joueurs africains, mais nous comptons aussi sur notre équipe qui a des capacités pour réussir toutes les rencontres».

Les équipes présentes en messieurs (Algérie, Egypte, Nigeria, Ghana, Maurice, Zimbabwe, Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc, Tunisie, Seychelles et Zambie) ont été réparties en quatre groupes de trois, alors que les sélections engagées en dames (Algérie, Egypte, Maurice, Ghana, Nigeria, Zimbabwe et Ouganda) ont été dispatchées sur deux groupes.

Le 1er du groupe A affrontera le second du groupe B et le leader de la poule B rencontrera le 2e du groupe A. Les matchs des quarts de finale (messieurs) et demi-finales (dames) auront lieu aujourd'hui après-midi, alors que les finales sont programmées demain à partir de 15h30. Les athlètes des pays présents enchaîneront avec les épreuves individuelles du 16 au 18 février à compter des 32es de finale jusqu'à la finale.