CHAMPIONNAT DE SUPER-DIVISION DE VOLLEY-BALL (MESSIEURS) Huit équipes en course pour le titre

La Fédération algérienne de volley-ball a dévoilé avant-hier la formule de la 2e phase du championnat d'Algérie de volley-ball, Super-Division messieurs, à l'issue du tirage au sort effectué au siège de l'instance fédérale à Alger.

Cette phase qui commencera début mars après le Championnat arabe des clubs, prévu du 17 au 25 février à Tunis, sera composée de deux poules. Une poule «Play-off» pour le titre de champion 2017-2018 et une poule «Play-down» pour le maintien.

La poule «Play-off», constituée des huit premiers à l'issue de la première phase (4 poule A et 4 poule B), regroupe le NR Bordj Bou Arréridj (tenant), le PO Chlef, le NC Béjaïa, l'OMK El-Milia, le GS Pétroliers, l'ES Sétif, la JSC Ouled Adouan et le WA Tlemcen. Le titre de champion 2017-2018 se jouera en 14 journées (aller-retour).

Les sept premières se disputeront sur terrain neutre, alors que la deuxième partie se jouera en forme de tournoi chez les trois premiers au classement. Pour la poule Play-down, composée de l'ES Tadjenanet, du RC M'sila, du CS Sétif, de l'O El Kseur, du N Zerrouak, EF Aïn Azel, le MB Béjaïa, et du MCB Laghouat, le maintien en Super-Division se jouera également en 14 journées.

Les quatre premiers assureront une place parmi l'élite alors que les autres équipes joueront les barrages avec les équipes de l'excellence (palier inférieur).