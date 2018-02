CLAUDE PUEL, ENTRAÎNEUR DE LEICESTER "Mahrez reste un joueur fantastique"

Tandis que certains coéquipiers de l'Algérien auraient été agacés par son comportement de gréviste selon la presse britannique, Claude Puel a voulu désamorcer toute crispation.

Après une période très mouvementée, Riyad Mahrez et Leicester semblent désormais s'engager vers la voie de l'apaisement. Après s'être absenté dix jours et avoir manqué deux matchs de championnat, l'international algérien a retrouvé le chemin de l'entraînement vendredi dernier et est même entré en jeu samedi face à Manchester City, large vainqueur de la rencontre (5-1).

L'entraîneur de Leicester Claude Puel n'a pas voulu tancer outre mesure son joueur, qui selon lui a commis «une erreur». «Parfois, certains joueurs peuvent faire une erreur. C'était la première fois pour lui et c'était une erreur, mais le plus important est de regarder en avant et de faire les choses correctement», a rapporté le Leicester Mercury. Le technicien français a poursuivi: «C'est un joueur fantastique pour nous, ses coéquipiers et les supporters. C'est un plaisir de le regarder jouer. Il était important qu'il revienne rapidement avec une bonne attitude. Il est maintenant important qu'il se concentre sur son football.» Tandis que certains coéquipiers de l'Algérien auraient été agacés par son comportement de gréviste selon la presse britannique, Claude Puel a voulu désamorcer toute crispation. «Je pense que tous les joueurs l'ont bien accueilli», a-t-il déclaré, cité toujours par le Leicester Mercury. «La situation était difficile pour tout le monde. Il était important d'aborder cette situation avec calme et de revenir ensemble sur le terrain pour défendre les couleurs du club.» Mahrez, auteur de 8 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison, devrait être de la partie ce vendredi face à Sheffield United, en coupe d'Angleterre.