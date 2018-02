FC BARCELONE Le compliment de Maradona à Messi

Les deux hommes ne se sont pas tellement appréciés lors de leur collaboration sous le maillot de l'Argentine. Mais tout cela semble oublié pour Diego Maradona. L'ancien sélectionneur de l'Albiceleste a, en effet, souligné dans les colonnes de El Popular le patriotisme de Lionel Messi: «Aujourd'hui, à part Messi, le respect du maillot de la sélection s'est perdu. Ce n'est même pas un débat, juste une vérité. L'autre jour, je demandais à Di Maria quel était son rêve en tant que footballeur et il m'a dit qu'il voulait remporter la Ligue des champions plus que tout. Et la Coupe du monde avec l'Argentine, je lui ai demandé? Pas de réponse, c'est comme cela que ces joueurs pensent aujourd'hui.» Un compliment marquant, sans doute l'un des plus beaux qu'un joueur puisse recevoir. Maradona en a aussi profité pour tacler Angel Di Maria et Mauro Icardi au passage. Il préfère un autre attaquant de Série A à ce dernier, Gonzalo Higuain: «Sinon, je suis à mort avec Higuain, il doit avoir une nouvelle chance en attaque car il est dix fois meilleur qu'Icardi. Lui, c'est un type qui ne sait rien de rien mis à part piquer les femmes de ses soi-disant amis. Pour ça, il y va sans GPS.»