FC PORTO-LIVERPOOL Brahimi-Salah: duel entre frères

L'autre duel prévu ce soir lors des 8es de finale (aller) de la Ligue des champions d'Europe opposera les Portugais de Porto aux Anglais de Liverpool. Le milieu international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi et l'ailier égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, vont se livrer une belle bataille entre deux très bons attaquants arabes. Le duel de ce soir sera suivi avec attention par les téléspectateurs algériens, curieux de voir à l'oeuvre Brahimi face à un cador anglais mené par l'inévitable Mohamed Salah, auteur de 22 buts en Premier League, à une longueur de l'artificier de Tottenham, Harry Kane.

La légendaire rivalité sportive algéro-égyptienne sera certainement au rendez-vous à l'Estadio do Dragao entre Brahimi et Salah où chacun d'eux tentera de prendre le dessus. Le joueur algérien, arrivé à Porto en 2014 en provenance du FC Grenade (Espagne), espère marquer de son empreinte cette prestigieuse épreuve européenne, comme l'avait si bien fait Rabah Madjer avec Porto en 1987. Brahimi a indiqué dans un entretien accordé au site de l'UEFA: «Salah est en train de réaliser une très grande saison. Il est très important pour Liverpool, il a beaucoup d'influence, il marque beaucoup de buts et est décisif. C'est un très grand joueur, donc à nous de l'empêcher de briller ce jour-là. Ce sera un grand match, avec beaucoup d'intensité. Liverpool est une très bonne équipe, très forte offensivement, qui presse beaucoup. Mais on va bien préparer ce match.» a-t-il confié. De son côté, le buteur des Pharaons a relevé le caractère important de cette double confrontation face au FC Porto, d'autant que Liverpool n'a plus atteint les quarts de finale de la C1 depuis neuf ans: «Pour nous, c'est très important de se qualifier au prochain tour. Ce sera un match difficile face à une bonne équipe de Porto. Nous allons nous donner à 100% pour décrocher un bon résultat», a-t-il affirmé. Brahimi est l'unique international algérien encore en lice en Ligue des champions, après l'élimination lors de la phase de poules de l'AS Monaco (Rachid Ghezzal), Anderlecht (Sofiane Hanni, transféré cet hiver au Spartak Moscou), et Naples (Faouzi Ghoulam et Adam Ounas).